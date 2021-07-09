Хакеры взломали сайт ВМС Украины и выложили данные участников Sea Breeze 2021

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Хакеры, предположительно из так называемой «ДНР», взломали сайт Военно-Морских Сил Украины и выложили в свободный доступ списки участников международных учений Sea Breeze 2021 и другие документы связанные с организацией учений.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

«Взял попользоваться вашим сайтом во время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, так я списки выложу, всех участников «морского боя». Берите, пользуйтесь, унижайте, доминируйте, властвуйте… Ваш Джокер ДНР! Ах-ха-ха-ха-ха-ха», — такое сообщение появилось на сайте ВМС.

Сейчас сайт не доступен для посетителей, но в нем есть ссылка на файлообменник с документами, в том числе списки с персональными данными военнослужащих других стран.

Отметим, что сейчас в Черном море продолжаются военные учения Sea Breeze. Кроме Украины и США, в них в этом году участвуют представители Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, Марокко, Египта, Сенегала, ОАЭ и Туниса.

Всего в учениях задействовано более 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций. 5 июля стартовала основная фаза учений.