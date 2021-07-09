Новым спикером Зеленского стал Сергей Никифоров

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sergii.nykyforov / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ведущего телеканала «Украина 24» Сергея Никифорова своим пресс-секретарем. Об этом говорится в его указе 9 июля.

На этом посту Никифоров заменит Юлию Мендель, которая ушла с должности в апреле 2021 года. Она после отпуска будет внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

Хотя Никифорова официально назначили только 9 июля, 6 июля он уже сопровождал Зеленского во время визита в Литву.

Сергею Никифорову 34 года. В 2008 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2007 года работал корреспондентом телеканалов «Первый национальный», «Рудана» (Кривой Рог), «24» и «К1». С 2011-го и до момента закрытия в 2017-м — в украинской службе Euronews. Ее редакция находилась во французском Лионе, где и жил Никифоров.

С 2019 года Никифоров работает в холдинге «Медіа Група Україна» олигарха Рината Ахметова. Был корреспондентом программы «Сьогодні», позже ведущим выпуска новостей телеканала «Украина 24», а с октября 2020 года — проекта «Ранок чемпіонів» вместе с Талой Калатай.