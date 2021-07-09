В России впервые с января зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В России впервые с начала января выявили максимальные 25 766 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Об этом 9 июля сообщил федеральный оперативный штаб, передает Deutsche Welle.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Москве (6 643), Московской области (2 545) и Санкт-Петербурге (1 951). За сутки в России умерли 726 человек, больше всего — в Санкт-Петербурге (107) и Москве (102). Всего с начала пандемии в РФ умер 141 501 человек.

Предварительное рекордное количество больных за сутки зафиксировали 3 июля — 25 142 человека. Резкий всплеск новых случаев COVID-19 медики связывают с распространением штамма «Дельта». Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на долю штамма «Дельта» приходится около 90% всех выявленных в России случаев заражения.