В выходные в большей части Украины ожидается дождь — но жара никуда не денется

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Pixabay / Thorsten Frenzel

В выходные, 10—11 июля, а также в понедельник, 12 июля, в большей части Украины ожидается дождь, местами он будет с градом.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Днем в субботу, 11 июля, на Закарпатье, Прикарпатье, а также в южных областях ожидаются дожди. В воскресенье, 12 июля, на большей части территории страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквальное усиление ветра до 15—20 м/с.

Что касается температуры, то в последующие трое суток в Украине сохранится жаркая погода: ночью будет +15... + 21 °С, а днем +29... + 34 °С.