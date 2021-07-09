Новинский прекратил переговоры по поводу приобретения телеканала «НАШ»

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Вадим Новинский / Facebook

Народный депутат Вадим Новинский сообщил, что вышел из переговоров по поводу приобретения телеканала «НАШ».

Об этом он написал в своем Facebook.

Отмечается, что переговоры о покупке телеканала вела его компания Smart Holding.

«Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров», — подчеркнул Новинский.

Также он отметил, что не планирует вести переговоры о приобретении любого другого СМИ.