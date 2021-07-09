Новинский прекратил переговоры по поводу приобретения телеканала «НАШ»
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- Алексей Ярмоленко
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Вадим Новинский / Facebook
Народный депутат Вадим Новинский сообщил, что вышел из переговоров по поводу приобретения телеканала «НАШ».
Об этом он написал в своем Facebook.
Отмечается, что переговоры о покупке телеканала вела его компания Smart Holding.
«Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров», — подчеркнул Новинский.
Также он отметил, что не планирует вести переговоры о приобретении любого другого СМИ.
- Михаил Добкин в интервью «Бабелю» связал телеканал «НАШ» с Вадимом Новинским. Отвечая на реплику журналиста, что он все время ходит на эфиры телеканалов «Украина» и «НАШ», Добкин ответил: «НАШ» — это Новинский». Сам Вадим Новинский отрицает свою причастность к телеканалу «НАШ».
- Отметим, телеканал «НАШ», согласно открытым данным, принадлежит семье Евгения Мураева. По данным СМИ, юридическое лицо телеканала принадлежит компании «Наша Прага», которой, в свою очередь, владеет кипрская компания Demosena Investments Ltd., конечным владельцем которой является отец экс-нардепа — Владимир Мураев.