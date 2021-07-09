Microsoft выплатит всем сотрудникам по $1 500 в качестве премии за работу во время пандемии

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Компания Microsoft выплатит всем своим сотрудникам по полторы тысячи долларов премии. Это будет благодарность за работу во время пандемии.

Об этом пишет The Verge.

Как отметила руководительница HR-департамента компании Катлин Хоган, премию получат сотрудники компании и в США, и за рубежом. На нее могут претендовать работники, которые начали работу в Microsoft до 31 марта 2021 года и находятся на должностях, ниже вице-президента.

Всего в компании трудоустроены более 175 тысяч сотрудников. На выплаты им премий Microsoft планирует выделить 200 миллионов долларов. Это прибыль компании за двое суток.