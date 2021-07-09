Госпродпотребслужба отменит штраф для «Новой почты» в 326 миллионов гривен

Новости

Вячеслав Ратинский / УНИАН

Государственная служба Украины по вопросам защиты потребителей отменит штраф для «Новой почты» на 325,85 миллиона гривен за «некачественное обслуживание» и «систематическое нарушение прав потребителей».

Об этом глава службы Владислава Магалецкая написала в Facebook.

Она отметила, что такого штрафа не будет, поскольку он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Кроме этого, 9 июля она встретится с представителями «Новой почты» и бизнес-сообщества.

С виновниками скандала в Харьковской области разбираются — Магалецкую интересуют мотивы решения оштрафовать компанию на 325,85 миллиона гривен.

Отметим, что «Новая почта» считает штраф слишком большим и будет оспаривать его в суде. Компания отметила, что поводом для проверки двух отделений в Харькове и Чугуеве (Харьковская область) стала жалоба клиента о повреждении посылки с аквариумом на сумму 500 гривен. Однако Госпотребслужба заявляла, что речь идет о «многочисленных обращениях граждан». «Новая почта» расценивает действие органа как «манипуляцию своими полномочиями» со стороны государства.