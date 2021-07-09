На Донбассе погиб украинский военный
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- Алексей Ярмоленко
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Степанов Анатолий / УНИАН
За прошедшие сутки, 8 июля, боевики на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего погиб один боец Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
С начала нынешних суток зафиксировали уже 4 обстрела со стороны боевиков из минометов и артиллерии. Украинские военные не пострадали. На вражеские обстрелы они отвечали огнем.
- 5 июля на Донбассе в зоне боевых действий погиб украинский военный и еще трое получили ранения. Днем ранее, 4 июля, на Донбассе боевики убили военного медика 93-й бригады. Он попал под обстрел.