Байден назвал окончательную дату выхода американских войск из Афганистана

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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска должны покинуть Афганистан до 31 августа.

Об этом он сообщил во время обращения из Белого дома, пишет «Укринформ».

«Я не буду отправлять еще одно поколение американцев на войну в Афганистан, когда нет разумных ожиданий по достижению иного результата», — отметил он.

По словам Байдена, таким образом вывод войск «завершает самую длинную войну Америки». Он также призвал афганских лидеров объединиться и вместе двигаться в будущее.