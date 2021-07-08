Путин отменил запрет на чартерные рейсы из России в Египет. Его ввели шесть лет назад после теракта

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Youhana Nassif / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет запрет на пассажирские перелеты из РФ в города Египта. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступил в силу в день подписания — 8 июля.

Новый указ Путина также отменяет рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в конце 2015 года после катастрофы над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета, выполнявшего чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека, среди них были и четверо украинцев. Позже власти Египта признали, что падение самолета произошло в результате теракта. Ответственность за взрыв бомбы, которую заложили на борту лайнера, взяли на себя террористы «Исламского государства».

Через три года после трагедии, в 2018-м, были возобновлены регулярные рейсы в Каир, но продолжал действовать запрет на полеты чартеров на курорты.

Напомним, что 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Его приостанавливали 15 апреля из-за роста в Турции заболеваемости коронавирусом.