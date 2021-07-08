«ЕС» назвала Зеленского заказчиком дела по главу «Кузницы на Рыбацком» и генерала Павловского

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Фалін Володимир / УНІАН

Партия «Европейская солидарность» назвала судебный процесс над бывшим заместителем министра обороны Игорем Павловским и главой правления завода «Кузня на Рыбальском» Валерием Шандрой «политически мотивированным преступлением власти, который вписывается в кампанию по дискредитации и травли защитников Украины».

Об этом говорится в заявлении партии.

Что касается Павловского, то в «ЕС» заявляют, что за время его работы в Минобороны (2015 — 2019 годы) в Вооруженные Силы Украины поставили рекордное количество образцов вооружения и военной техники, которую используют защитники на суше и в Военно-Морских Силах.

«И за это его пытаются осудить не только в России, что можно понять, но и в Украине, что в голове просто не укладывается», — отметили у Порошенко.

«Европейская Солидарность» также возмущена и решением Печерского суда арестовать Шандру.

Партия называет заказчиком этого дела президента Владимира Зеленского, исполнителем — заместителя руководителя его Офиса Андрея Смирнова, а заявителем Андрея Портнова (бывший заместитель главы Администрации президента во время правления Виктора Януковича).