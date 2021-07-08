«ЕС» назвала Зеленского заказчиком дела по главу «Кузницы на Рыбацком» и генерала Павловского
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- Ангелина Шеремет
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Фалін Володимир / УНІАН
Партия «Европейская солидарность» назвала судебный процесс над бывшим заместителем министра обороны Игорем Павловским и главой правления завода «Кузня на Рыбальском» Валерием Шандрой «политически мотивированным преступлением власти, который вписывается в кампанию по дискредитации и травли защитников Украины».
Об этом говорится в заявлении партии.
Что касается Павловского, то в «ЕС» заявляют, что за время его работы в Минобороны (2015 — 2019 годы) в Вооруженные Силы Украины поставили рекордное количество образцов вооружения и военной техники, которую используют защитники на суше и в Военно-Морских Силах.
«И за это его пытаются осудить не только в России, что можно понять, но и в Украине, что в голове просто не укладывается», — отметили у Порошенко.
«Европейская Солидарность» также возмущена и решением Печерского суда арестовать Шандру.
Партия называет заказчиком этого дела президента Владимира Зеленского, исполнителем — заместителя руководителя его Офиса Андрея Смирнова, а заявителем Андрея Портнова (бывший заместитель главы Администрации президента во время правления Виктора Януковича).
- 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому и еще некоторым должностным лицам Минобороны, а также главе правления завода «Кузня на Рыбальском» Валерию Шандре за поставки некачественной военной техники.. 7 июля суд арестовал Шандра с правом на залог в 443 млн гривен.
- Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники были в курсе, что завод не имеет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, значит, их невозможно было бы использовать.
- После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера — и снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другого проекта, которые не соответствовали техническим условиям.