Киев внедряет интеллектуальную систему видеонаблюдения за трафиком — общественный транспорт должен двигаться строго по расписанию
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Shiyang Huang / Flickr
Киев внедряет новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, которая должна организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутки, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки.
Об этом сообщил Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.
Департамент вместе патрульной полицией в Киеве определили ключевые локации, где трафик самый интенсивный. С них интеллектуальная система видеонаблюдения начнет анализ и расчет регуляции. На первом этапе в тестовом режиме камеры будут анализировать:
- перекресток бульвара Леси Украинки, улицы Бассейной, улицы Мечникова и улицы Льва Толстого;
- площадь Победы и Европейскую площадь.
Всего определили 65 ключевых магистралей и выездов из города, на которых должна заработать интеллектуальная система видеоанализа. После анализа трафика и расчета транспортных моделей город сможет сбалансировать потоки машин и корректировать работу светофоров.
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