В ГБР запустили специальную форму, в которой любой может анонимно сообщить о незаконно полученном имуществе чиновников
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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«Бабель»
В Государственном бюро расследований открыли специальную форму, в которой любой сможет анонимно рассказать о незаконном имуществе чиновников или о том, что стоимость приобретенного им имущества была значительно занижена.
Об этом пишет ГБР в Facebook.
«Государственное бюро расследований является одним из первых среди правоохранительных органов, запустивших отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Для улучшения сотрудничества с заявителями по разоблачению таких фактов Бюро создало на сайте специальную форму для обращений», — рассказали в ведомстве.
Там отмечают, что всю полученную информацию будут тщательно проверять. Гражданам и СМИ советуют обращаться через электронную форму, по специальному телефону или по почте.
- Верховная Рада 29 июня приняла закон и вернула наказание в виде лишения свободы за неподачу декларации, поддержав предложения президента Владимира Зеленского. Отныне умышленная неподача декларации будет караться штрафом от 42 500 до 51 тысячи гривен, общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или лишением свободы сроком на один год.
- Если в декларации должностного лица несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 миллиона до 4,5 миллиона гривен, то его могут наказать штрафом в 51—68 тысяч гривен, общественными работами от 150 до 240 часов или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.