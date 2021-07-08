Больше половины американских штатов подали в суд на Google. Компанию обвиняют в монополизации рынка

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В США столичный округ Колумбия и еще 36 американских штатов подали коллективный иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства.

Дело будет рассматривать федеральный суд штата Калифорния, сообщает Politico.

Истцы пытаются оспорить доминирующее положение компании на рынке приложений для устройств на операционной системе Android, а также взимание 30% комиссии с разработчиков приложений на любые продажи цифровых товаров и услуг.

«Google контролирует 90% рынка приложений для Android, и ни один другой цифровой магазин не занимает более 5% рынка. Компания позволяет использовать на гаджетах другие магазины приложений, но всячески препятствует их популярности и продвижению», — говорится в объяснении мотива иска.

Это первый иск, который пытается оспорить контроль Google на рынке магазинов мобильных приложений для Android. Сейчас антимонопольные расследования в отношении IТ-гиганта ведут в Великобритании и Австралии.