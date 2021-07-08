Больше половины американских штатов подали в суд на Google. Компанию обвиняют в монополизации рынка
- Автор:
- София Телишевская
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Videvo
В США столичный округ Колумбия и еще 36 американских штатов подали коллективный иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства.
Дело будет рассматривать федеральный суд штата Калифорния, сообщает Politico.
Истцы пытаются оспорить доминирующее положение компании на рынке приложений для устройств на операционной системе Android, а также взимание 30% комиссии с разработчиков приложений на любые продажи цифровых товаров и услуг.
«Google контролирует 90% рынка приложений для Android, и ни один другой цифровой магазин не занимает более 5% рынка. Компания позволяет использовать на гаджетах другие магазины приложений, но всячески препятствует их популярности и продвижению», — говорится в объяснении мотива иска.
Это первый иск, который пытается оспорить контроль Google на рынке магазинов мобильных приложений для Android. Сейчас антимонопольные расследования в отношении IТ-гиганта ведут в Великобритании и Австралии.
- В ноябре 2020 года Совет по конкуренции в Турции оштрафовал Google на $26 миллионов за то, что компания злоупотребляет монополией на рынке. Компанию обвинили в нарушении правил честной конкуренции.
- В октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило Google в монополии на поиск контента в интернете и поисковую рекламу.
- 28 июня президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который также называют законом о «налоге на Google». Закон определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) компаний-нерезидентов, таких как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, предоставляющих электронные услуги украинцам.