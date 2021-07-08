На Гаити нашли подозреваемых в убийстве президента. Четырех убили, а двух задержали
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- Алексей Ярмоленко
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Getty Images
На Гаити нашли подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза. Во время задержания четырех из них убили.
Факт задержания подтвердил в своем Twitter министр связи страны Франц Экзантус.
По его словам, правоохранители нашли подозреваемых около шести часов вечера по местному времени. Их задержали и увезли на допрос.
В то же время в AFP сообщили, что при задержании полиция убила четырех подозреваемых. Еще двух задержали.
Посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд рассказал, что убийцы президента были профессиональными киллерами. Они замаскировались под сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США.
Исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф объявил на Гаити военное положение и сообщил, что будет руководить страной.
«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, пусть власть выполняет свою работу. Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей нации», — отметил он.
- Ночью 7 июля 53-летний Жовенель Моиз был найден мертвым в своей резиденции. Он умер от огнестрельных ранений. Также сообщалось, что пострадала жена президента. Она якобы умерла в больнице от ранений, но посольство Гаити в Доминикане отрицает эту информацию.