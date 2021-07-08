Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Англии вышла в финал Чемпионата Европы по футболу, обыграв в полуфинале команду Дании.
Игра проходила в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».
Счет в матче открыли датчане. На 30-й минуте первый мяч в ворота англичан на этом турнире отправил Дамсгар. Сборная Англии сравняла счет через 9 минут. Это Сака прострелил вдоль ворот, а капитан датчан Кьяер срезал мяч в собственные ворота.
Счет 1:1 сохранился до конца основного времени. Во время овертайма англичанам удалось вырвать победу. На 103-й минуте Стерлинг заработал пенальти, который взялся бить Харри Кейн. Вратарь датчан отразил пенальти, однако первым на добивании был именно Кейн.
Таким образом, Англия впервые вышла в финал Чемпионата Европы, где в матче с Италией определит победителя турнира. Финальная игра состоится 11 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон).
- Накануне сборная Италии вышла в финал Чемпионата Европы по футболу, обыграв в полуфинальном поединке команду Испании.