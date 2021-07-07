Обвал дома в Майами: количество погибших возросло до 46 человек
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / Florida Task Force 2 US&R
Под обломками разрушенной многоэтажки в Майами спасатели нашли уже 46 погибших.
Об этом сообщает Reuters.
В среду спасатели извлекли еще 10 тел из обломков дома. Таким образом число погибших достигло 46. При этом 94 человека считаются пропавшими без вести.
Отмечается, что поиски пострадавших продолжились сразу же после того, как отступил тропический шторм «Эльза». Мэр Майами Даниэлла Левин Кава сообщила, что после сноса разрушенного здания искать людей стало легче.
Местные власти заявляют, что не теряют надежды найти выживших. Несмотря на это, под обломками дома пока не удалось найти никого из выживших.
- 24 июня рядом с Майами обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- Завалы до сих пор разбирают. Спасатели нашли тела 24 погибших, но более 120 человек пока считаются пропавшими без вести. Из-за приближающегося шторма «Эльза», спасателям пришлось подорвать уцелевшую часть дома.