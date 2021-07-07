Прокуратура сообщила о подозрении руководителю и организатору тюрьмы «Изоляция» в Донецке

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Офис генерального прокурора

Прокуратура объявила подозрение двум боевикам «ДНР», которых считает руководителями и организаторами подпольной тюрьмы «Изоляция» на территории Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Им инкриминируют участие в не предусмотренных законом военизированных формированиях, торговле людьми, создании преступной организации и нарушении законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением.

По данным следствия, с 2014 года житель поселка Зуевка Донецкой области, который ранее служил во Французском иностранном легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии, занял должность «руководителя центра спецопераций «министерства государственной безопасности ДНР». Вместе со своим «заместителем» — бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму.

Подозреваемые активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц с проукраинской позицией. Вместе с подчиненными они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях.

«Таким образом, в настоящее время разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались. Всего в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших», — сообщила прокуратура.

Прокуратура не называет имени подозреваемых, но по данным СМИ, руководителем «центра спецопераций министерства государственной безопасности ДНР» является Василий Евдокимов («Ленин»). Его первым помощником и заместителем называют Вадима Долгова («Пенсионер»).