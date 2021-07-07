Смелянский заявил, что в «Укрпочте» почтальоны получают до $1 тысячи. Позже извинился и объяснил, что имел в виду

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Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский извинился за интервью, в котором заявил, что почтальоны его компании зарабатывают около тысячи долларов.

Об этом он написал в Facebook.

«В конце прошлой недели вышло мое интервью в «Новое Время. Бизнес». Оно было про 100% цифровизацию сел, постройку автоматических хабов и достижение выручки в 1 миллиард долларов. Но все это было не очень интересно широкому кругу, так как 90% цитат были про то, что я сказал, что наши почтальоны зарабатывают до 1 000 долларов и имеют чаевые. Последнее — правда, и я в этом не вижу ничего зазорного (о чем сказал в интервью), возможно потому, что и сам начинал работать еще во время учебы в ресторане, и чаевые всегда были мерой твоего customer service», — написал Смелянский.

Он пояснил, что зарплата почтальонов при нем выросла более чем в 2 раза (со $110 до $250 без премий). «Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1 000 долларов, а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10—11 тысяч гривен. Поэтому приношу свои извинения, если такая цитата кого-то из почтальонов обидела. У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1 000 долларов и выше, но про них в цитате речи не было», — подчеркнул глава «Укрпочты».

По его словам, чтобы прийти к такой зарплате, необходимо внедрить передвижные отделения, «где каждый работает на полную ставку и нормальные зарплаты». Кроме того, необходима полная цифровизация и значительное увеличение производительности.

«Мы дадим каждому почтальону мобильный девайс, уберем всю бумажную работу, будем видеть, кто сколько работает, как ходит и доставляет почту, и у меня есть подозрение, что после этого у нас также произойдет обновление коллектива. Но лучшие при этом обязательно будут получать больше», — отметил Смелянский.

В таком случае, по словам главы «Укрпочты», отделения в селах станут самодостаточными и больше не будут требовать дотаций со стороны городских отделений, «и тогда зарплаты у операторов в городе будут одними из лучших на рынке труда».