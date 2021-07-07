Трамп подает в суд на Facebook, Twitter, Google и их руководство

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Jackie Ramirez / Pixabay

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что подает иск против компаний Facebook, Twitter, Google, а также их руководителей Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи.

Об этом сообщает CNBC.

Трамп утверждает, что подвергся несправедливой цензуре. Он требует компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов.

Иск подан в суд во Флориде как коллективный. В нем ставится акцент на том, что от «предвзятой политики компаний» пострадали и сторонники Трампа.