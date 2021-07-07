Трамп подает в суд на Facebook, Twitter, Google и их руководство
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Jackie Ramirez / Pixabay
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что подает иск против компаний Facebook, Twitter, Google, а также их руководителей Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи.
Об этом сообщает CNBC.
Трамп утверждает, что подвергся несправедливой цензуре. Он требует компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов.
Иск подан в суд во Флориде как коллективный. В нем ставится акцент на том, что от «предвзятой политики компаний» пострадали и сторонники Трампа.
- Facebook, Twitter, Google, Instagram блокировали аккаунты Трампа за «подстрекательство к насилию», что спровоцировало штурм Капитолия в январе. Twitter забанил Трампа пожизненно, а Facebook заблокировала аккаунты Трампа до января 2023 года. Экс-президент назвал решение «цензурой» и «оскорблением миллионов людей».
- 2 июня команда Трампа представила соцсеть Gettr, очень похожую на Twitter. В день запуска ее взломали.