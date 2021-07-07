ВОЗ: От коронавируса в мире умерли более 4 миллионов человек

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Количество жертв пандемии коронавируса в мире превысило 4 миллиона человек.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«С этой пандемией мир находится в опасной точке. Мы преодолели трагический рубеж в 4 миллиона зарегистрированных смертей от COVID-19, что, возможно, не отображает точное количество погибших» — заявил на брифинге глава ВОЗ.

Он отметил, что некоторые страны с высоким уровнем вакцинации планируют вводить «бустерные» дозы вакцин (дополнительные к основному курсу) и начинают отменять противоэпидемические ограничения, «словно пандемия уже закончилась».

Глава ВОЗ подчеркнул, что в сочетании с быстро мутирующими вариантами коронавируса и «шокирующим неравенством» в доступе к вакцинам «в слишком многих странах мира наблюдается резкий рост числа случаев COVID-19».