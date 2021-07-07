Литва построит ограждение на границе с Беларусью из-за потока мигрантов
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Власти Литвы решили строить ограждение на границе с Беларусью из-за усиленного потока нелегальных мигрантов.
Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает Reuters.
«Мы начнем строить дополнительный барьер для разделения Литвы и Беларуси, что было бы определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», — сказала она, добавив, что на границе установят забор с проволокой.
Литва также задействует военных для безопасности на границе с Беларусью.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью преимущественно нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что Беларусь не имеет средств на содержание мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы. По сути, этим он ответил на санкции. В ЕС Лукашенко за это осудили.