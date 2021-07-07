Британец собрал $50 тысяч для немки, которая расплакалась из-за поражения сборной на Евро-2020. Ее затравили футбольные фаны
- Автор:
- София Телишевская
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Британец собрал 50 тысяч долларов для маленькой болельщицы из Германии, которую огорчил проигрыш футбольной сборной в матче с Англией. На стадионе «Уэмбли» немцы проиграли англичанам со счетом 0:2.
В момент поражения Германии оператор навел камеру на девочку, которая рыдает. Однако ее слезы спровоцировали язвительные комментарии у британских фанов, пишет ВВС.
Поэтому житель уэльского города Карлеона Джоэл Хьюз решил собрать деньги для девочки, чтобы доказать — «в Великобритании не все такие ужасные».
Вскоре на странице сбора средств семья девочки оставила комментарий с просьбой передать деньги UNICEF.
«В интересах нашей дочери и нашей семьи мы хотели бы сохранить анонимность, но хотим поблагодарить всех за вашу замечательную поддержку», — отметила семья в сообщении.
Сначала 51-летний Хьюз планировал собрать для девочки всего 500 фунтов стерлингов (около 700 долларов) и купить ей «приятный подарок», но люди начали массово отправлять деньги. Теперь собранные деньги пойдут на благотворительность.
- После победы над Германией англичане вышли в четвертьфинал, где разгромно победили Украину со счетом 4:0.
- 7 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» определится второй финалист чемпионата Европы по футболу. В 22:00 по Киеву начнут противостояние команды Англии и Дании. Первым полуфиналистом уже стала Италия.