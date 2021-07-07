Президента Гаити застрелили в его резиденции

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В Гаити около часа ночи 7 июля неизвестные забрались в резиденцию президента Жовенеля Моиза и застрелили его. Во время нападения также пострадала супруга президента Мартин Мари Этьен Джозеф, которая получила огнестрельное ранение (о ее состоянии пока неизвестно).

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление временного премьер-министра страны Клода Жозефа, который призвал население сохранять спокойствие.

Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Кто именно напал — неизвестно, но есть информация, что они говорили на испанском (официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский).

Страной пока будет руководить Клод Жозеф. Убитому Моизу было 53 года, он руководил Гаити с 7 февраля 2017 года.

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В феврале 2021 года власти Гаити сообщили, что предупредили подготовку государственного переворота и покушение на президента Жовенеля Моиза. По соответствующим обвинениям задержали более 20 человек, в том числе, судью Верховного суда и одного из главных полицейских Гаити. А перед этим оппозиция потребовала отставки президента Моиза, заявив, что его пятилетний срок истек 7 февраля. Но президент отказывался покидать пост, утверждая, что его срок заканчивается через год — 7 февраля 2022 года. После этого в стране прошли массовые протесты — на их время Моиз скрывался в президентском дворце и не мог свободно передвигаться даже в столице.