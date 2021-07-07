Арахамия заявил, что СН намерена «перенять опыт» Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и государством

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Гонтар Владимир / УНИАН

Глава политсовета «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, передает Синьхуа.

Арахамия подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая якобы во многом совпадают, поскольку их девизом является «служение народу». По его мнению, «китайское чудо» стало возможным благодаря долгосрочной стабильности политики, которую провела Коммунистическая партия: «Китай четко формулирует свои планы и неукоснительно их выполняет, даже в условиях пандемии КНР смогла сохранить высокие темпы роста экономики».

Арахамия отметил, что Украина надеется перенять «положительный опыт Китая в области экономического развития». По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней построили больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию.

1 июля в Киеве презентовали книгу «Си Цзиньпин о государственном управлении в Китае». На мероприятии был собственно Арахамия, министр Кабинета министров Олег Немчинов, посол КНР в Украине Фань Сяньжун, лидер фракции партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко и заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Вероятно, на этом мероприятии Арахамия и дал интервью китайским СМИ.