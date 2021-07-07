В Киеве неизвестный выстрелил в патрульных, которые приехали на вызов. Злоумышленника задержали

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В Киеве в результате стрельбы на Голосеевском проспекте были ранены полицейский и гражданский человек. Через несколько часов полицейские задержали вооруженного злоумышленника.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники патрульной полиции выехали на вызов относительно конфликта в квартире на проспекте Голосеевском, но там хозяин квартиры выстрелил в них из охотничьего ружья.

В результате происшествия правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой человек — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Задействованы спецназовцы.

Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся.

Брат вероятного стрелка, ранившего двух человек в Киеве, прокомментировал события в комментарии hromadske.

Мужчина говорит, что стрелком является его брат — Иван Мартынюк. Объясняет, что стрельба произошла в квартире, по которой продолжается судебная тяжба. Якобы туда пришли неизвестные люди и сказали, что будут выселять его брата, но не показали соответствующие документы.

После этого на место происшествия вызвали полицию, а мужчина начал стрелять как в полицейских, так у людей, которые якобы пришли его выселять.