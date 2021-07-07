Нардеп Вадим Новинский «сильно думает» над уходом из политики: Она не приносит мир в душу

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Вадим Новинский / Facebook

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский пока думает, будет ли он дальше заниматься политикой, ведь она «не приносит мир в душу и внутренний покой».

Об этом рассказал в интервью «Украинской правде».

«Я не хочу. Еще сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то спокойствия не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихонечку отходить [от политики]», — заявил Новинский и добавил, что не видит для себя смысла в дальнейшем ею заниматься.

Он также предположил, что партия «Оппозиционного блока» скоро, вероятно, прекратит свою деятельность. Среди причин раскола политсилы он называет выход из нее депутатов: сначала вышел Вадим Рабинович вместе с Евгением Мураевым — они создали партию «За жизнь», затем к ним присоединился Виктор Медведчук. Потом Юрий Бойко и Сергей Левочкин тоже решили туда перейти. Так часть депутатов откололась от «Оппозиционного блока» и образовала партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Другие депутаты не присоединились к ним «по разным причинам», в том числе административным — «не секрет, что велись переговоры об объединении, но мы не пошли на объединение, остались самостоятельными».

Вадим Новинский входит в первую десятку самых богатых украинцев по версии Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 миллиарда. Новинский является основателем финансово-промышленной группы «Смарт-Холдинг» и владельцем пакета акций компании «Метинвест». 23 апреля 2020 года стало известно, что предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий рукоположил Новинского в диакона.

Отметим, что Новинский родился в России — в Санкт-Петербурге. Бывший президент Виктор Янукович предоставил ему гражданство Украины в мае 2012 года, накануне дня рождения российского бизнесмена. Указ содержал формулировку «за выдающиеся заслуги перед Украиной».