В Амстердаме неизвестные стреляли в журналиста-расследователя Петера де Вриса. За его жизнь борются врачи

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Twitter/OSCE media freedom

Ночью 6 июля в центре Амстердама три человека открыли стрельбу и ранили одного из самых известных в Нидерландах журналиста, уголовного репортера Петера Р. де Вриса.

Полиция задержала трех подозреваемых, в том числе вероятного стрелка, пишет Reuters.

Нападавшие выстрелили пять раз, одна пуля попала в голову журналиста.

«Сегодня справедливость в нашей стране далеко. Совершено грубое, трусливое преступление», — отметила мэр города Фемке Халсема.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что такой дерзкий поступок злоумышленников шокировал страну.

«Нападение на смелого журналиста — это нападение на свободную журналистику, которая является жизненно необходимой для нашей демократии, для нашего конституционного государства, для общества», — отметил он.

Петер де Врис в основном занимается разоблачением преступлений криминального мира. Он, в частности, выступал советником и доверенным лицом свидетеля по масштабному делу в отношении Ридуана Таги, который считается главой уголовной банды и носит прозвище «машина для убийств».

Кроме того, Врис является обладателем премии «Эмми» в категории «Текущие события» 2008 года за расследование исчезновения подростка Натали Голловей на Арубе в 2005 году.