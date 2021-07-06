«Четвертая волна». В Великобритании и Португалии ухудшается ситуация с коронавирусом

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Немеш Янош / УНИАН

В Великобритании и Португалии значительно ухудшилась ситуация с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

За прошедшие сутки в Великобритании зафиксировано около 29 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с января. Число инфицированных растет уже больше месяца. Кроме того, все большее распространение получает так называемый вариант «Дельта», несмотря на то, что на данный момент более 86% всех взрослых получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.

Глава правительства Португалии Антониу Кошта признал, что его страна сейчас сталкивается с четвертой волной пандемии коронавируса.

«Страна все еще сталкивается с этой тяжелой пандемией, мы даже противостоим четвертой волне этой пандемии. И мы не можем отвлечься, не можем расслабиться, это требует от нас настоящего ускорения процесса вакцинации. В течение ближайших нескольких недель будут приложены очень большие усилия для этого», — цитирует слова Кошты местное издание JN.

С начала пандемии COVID-19 в Португалии уже зафиксировали 890 571 случай заражения, умерли 17 117 человек.