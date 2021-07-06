Украина требует от России освободить журналиста «Радио Свободы», которого задержали в оккупированном Крыму

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество присоединиться к акции в поддержку внештатного журналиста проекта «Крим.Реалии» Владислава Есипенко, которого так называемая «власть» полуострова задержала в оккупированном Крыму.

Об этом дипломат написал в Twitter.

«Наступление России на свободу СМИ и права человека должны прекратиться. Когда «суд» начнется сегодня, присоединяйтесь к нам и требуйте от Москвы освободить Есипенко», — написал Кулеба.

Именно 6 июля так называемый «районный суд» в Симферополе начинает рассматривать по существу дело журналиста Есипенко.

10 марта 2021 года он был задержан сотрудниками ФСБ России в Крыму по обвинению в сборе информации «в интересах спецслужб Украины», а также хранении в автомобиле «самодельного взрывного устройства».

В двух городах Украины пройдут акции в поддержку журналиста — в 18:00 на столичном Майдане Независимости и в то же время на Европейской площади в Виннице.

Накануне заседания президент «Радио Свободы» Джейми Флай призвал немедленно освободить журналиста, а обвинения против него назвал «полностью сфабрикованными».

Экспертиза до сих пор не нашла отпечатков пальцев арестованного Есипенко на «изъятой» у него гранате.

Жена журналиста сообщила, что ее мужа заставили дать показания под пытками.