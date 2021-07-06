Дом мексиканского наркобарона «Эль Чапо» разыграют в лотерее. Он сбежал из него в 2014 году

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В Мексике в городе Кулиакан (штат Синалоа) в лотерее разыграют дом, из которого в 2014 году сбежал наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман. Об этом сообщает BBC.

Недвижимость с двумя спальнями стоит около $184 тысяч. Теперь его можно получить, купив лотерейный билет стоимостью около $12. Дом разыграет правительство 15 сентября — за день до Дня независимости Мексики. Он площадью 395 квадратных метров, там есть две спальни, гостиная, гараж и секретный тоннель, ведущий с джакузи в другой дом, через который Гусман и сбежал от полицейских в 2014 году. После этого его все же арестовали — в городе Масатлан (также штат Синалоа).

Дом пытались продать, однако власти не нашли желающих приобрести особняк с такой историей.

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В розыгрыше также будет участвовать имение бывшего лидера картеля «Хуареса» Амадо Каррильо в районе Эль-Педрегаль на юге Мехико. Его оценивают примерно в $3,8 миллиона. Всего разыграют 22 объекта на общую сумму $12,5 миллиона. В мае президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что собранные деньги пойдут «назад народу» и «помогут купить вакцины от коронавируса».

В 2020 году правительство проводило аналогичный розыгрыш, главным призом которого должен был стать президентский самолет. Но специально оборудованный Boeing 787 Dreamliner не удалось продать, поскольку люди задавались вопросом, что обычные мексиканцы могут делать с таким самолетом.