В Беларуси запретили трансляцию двух украинских телеканалов, в частности KVARTAL TV

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

На територии Беларуси заблокировали два украинских телеканала — UA и KVARTAL TV. Им аннулировали разрешение на трансляцию.

Об этом говорится на сайте Министерства информации республики.

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ», — уточнили в ведомстве.

По их словам, в эфире «была обнаружена не заявленная при получении разрешений реклама».

UA.TV — это русскоязычный канал государственного иновещания Украины, а KVARTAL TV — развлекательный телеканал, связанный со студией «Квартал 95». До 2019 года одним из бенефициаров телеканала был Владимир Зеленский.