Верховный суд Беларуси приговорил бывшего кандидата в президенты Бабарико к 14 годам лишения свободы

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Верховный суд Беларуси приговорил экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Прокуратура просила дать ему 15 лет тюрьмы.

Вынесенный приговор вступил в силу с момента оглашения, сообщает Белта.

Остальные фигуранты этого дела получили приговор от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Бабарико обвиняли в отмывании средств, полученных преступным путем, и в получении взятки в особо крупном размере. Его считали главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

Бывшего главу правления Белгазпромбанка задержали 18 июня 2020 года. На тот момент он уже собрал необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом в президенты. Однако Бабарико не допустили к выборам — отказали в регистрации на основании письма из Комитета госконтроля, где якобы указывались его преступления и незаконные доходы.

Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что Бабарико создал организованную преступную группу и выводил средства за границу. По ее словам, политик скрыл минимум $458 тысяч.