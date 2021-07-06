В Украине за сутки чуть более 540 новых COVID-больных. Вакцинировали свыше 73 тысяч человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за прошлые сутки, 5 июля, зарегистрировали 541 новый случай заболевания COVID-19. Среди больных 26 детей и 11 медиков. Больше всего новых больных в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
По данным Министерства здравоохранения, за прошлые сутки госпитализировали 226 человек, умерли — 20. Выздоровели 1 086 украинцев.
Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 238 364 заражения (выздоровели 2 172 687 человек) и 52 504 летальных исхода.
При этом за сутки сделали 73 234 прививки. Одну дозу получили 25 552 человека, а полностью вакцинацию прошли — 47 682.
В Украине на 6 июля первую прививку от коронавируса получили 2 100 538 человек, завершили вакцинацию (получили две прививки) — 898 076.
- В Украине с 1 июля начали тестировать COVID-сертификаты.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило, что уже готово выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.