Sea Breeze 2021: стартует основная фаза учений
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- Олег Панфилович
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Михаил Мельниченко / «Бабель»
Военные учения Украины, США и союзников по НАТО Sea Breeze 2021 перешли в активную фазу.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
В понедельник в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна «Балта», а также совместную борьбу за выживаемость корабля экипажей румынского и болгарского судов.
Также журналистам продемонстрировали снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.
«Сегодня мы увидели окончательное приготовление морского компонента к проведению активной фазы учений. Сейчас идет так называемая предпоходная подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач», — заявил Алексей Доскато, руководитель учений Sea Breeze 2021 с украинской стороны.
Представитель Шестого флота США Крис Ровли отметил, что сценарий, который отрабатывается, является очень распространенным во время тренировок в военно-морских силах разных стран. «Обучение носит оборонительный характер, у нас есть соединения кораблей и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по осмотру судов нарушителей», — сказал Ровли.
- 28 июня в Черном море стартовали учения Украина, НАТО и союзников Sea Breeze. В море для участия в них зашел американский эсминец USS Ross. Учения Sea Breeze в этом году продлятся до 10 июля. В них принимают участие более 5 тысяч военных, 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.
- Россия призвала НАТО отказаться от учений из-за «агрессивного характера» и «поощрения милитаристских настроений» Украины.