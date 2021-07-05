Sea Breeze 2021: стартует основная фаза учений

Новости

Михаил Мельниченко / «Бабель»

Военные учения Украины, США и союзников по НАТО Sea Breeze 2021 перешли в активную фазу.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В понедельник в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна «Балта», а также совместную борьбу за выживаемость корабля экипажей румынского и болгарского судов.

Также журналистам продемонстрировали снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.

«Сегодня мы увидели окончательное приготовление морского компонента к проведению активной фазы учений. Сейчас идет так называемая предпоходная подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач», — заявил Алексей Доскато, руководитель учений Sea Breeze 2021 с украинской стороны.

Представитель Шестого флота США Крис Ровли отметил, что сценарий, который отрабатывается, является очень распространенным во время тренировок в военно-морских силах разных стран. «Обучение носит оборонительный характер, у нас есть соединения кораблей и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по осмотру судов нарушителей», — сказал Ровли.