Джонсон подтвердил отмену основных коронавирусных ограничений в Великобритании. Но дату опять перенесли

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в этом месяце будут сняты ограничения, требующие ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Об этом пишет Associated Press.

Ограничения будут отменены 19 июля, хотя изначально планировалось, что их отменят 12 июля. При этом ношение масок останется обязательным в транспорте и некоторых закрытых помещениях.

Отмена ограничений позволит открыться ночным клубам и барам. Клиентам больше не нужно будет сканировать QR-код из приложения Нацслужбы здоровья, чтобы предоставить свои контактные данные при входе в ресторан или бар.

Правительство также перестанет призывать людей работать из дома, предоставив работодателям возможность возвращать сотрудников в офисы.

Несмотря на принятое решение, Джонсон признал, что снятие ограничений может привести к всплеску заболеваемости в стране.