Джонсон подтвердил отмену основных коронавирусных ограничений в Великобритании. Но дату опять перенесли
- Автор:
- Олег Панфилович
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Dan Kitwood / Getty Images
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в этом месяце будут сняты ограничения, требующие ношения масок и соблюдения социальной дистанции.
Об этом пишет Associated Press.
Ограничения будут отменены 19 июля, хотя изначально планировалось, что их отменят 12 июля. При этом ношение масок останется обязательным в транспорте и некоторых закрытых помещениях.
Отмена ограничений позволит открыться ночным клубам и барам. Клиентам больше не нужно будет сканировать QR-код из приложения Нацслужбы здоровья, чтобы предоставить свои контактные данные при входе в ресторан или бар.
Правительство также перестанет призывать людей работать из дома, предоставив работодателям возможность возвращать сотрудников в офисы.
Несмотря на принятое решение, Джонсон признал, что снятие ограничений может привести к всплеску заболеваемости в стране.
- В Великобритании Мэтт Хэнкок ушел с поста министра здравоохранения после того, как нарушил правила социального дистанцирования, — поцеловал коллегу.
- В середине июня власти Великобритании объявили о переносе отмены всех противоэпидемических ограничений, которая была запланирована на 21 июня.