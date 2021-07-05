В Тбилиси из-за протестов отменили ЛГБТ-марш. В столкновениях пострадали журналисты
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / Shota Kincha
В Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников запланированного на вечер 5 июля на центральном проспекте Руставели шествия ЛГБТ-сообщества.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
В результате беспорядков пострадали журналисты «Радио Свободы» Торнике Мандара и Дато Коридзе. О задержании людей, которые спровоцировали столкновения, как и об общем количестве пострадавших не сообщается. Местные СМИ сообщили о нападениях на журналистов у здания парламента Грузии. Издания пишут о причастности к столкновениям представителей ультраконсервативных и радикальных движений.
В министерстве внутренних дел страны в связи с атаками на репортеров сообщили, что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса — о незаконном препятствовании журналистам и о насилии.
Посольство США осудило ситуацию во время протеста. «Участие в мирных собраниях — это право человека, гарантированное Конституцией Грузии. Насилие просто недопустимо и не может быть оправданным. Те, кто подстрекает или угрожает насилием, или совершает насильственные действия, должен преследоваться по закону», — говорится в заявлении. Посольство призвало власти Грузии и правоохранительные органы провести быстрое и беспристрастное расследование.
- Ранее парламент Венгрии принял закон, запрещающий распространять в школах материалы о гомосексуальности и смене пола. Правящая партия премьера Виктора Орбана усилила свою кампанию против прав ЛГБТ-сообщества.
- Перед этим Католическая церковь заявила, что не будет благословлять однополые браки, поскольку Святой престол считает гомосексуальность греховным «выбором», который не входит в «планы Творца».