Зеленский назвал основные приоритеты Украины в международной политике — противодействие России и деоккупация

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский выступил с речью о международной политике Украины. Он отметил, что основными приоритетами для дипломатов остаются противодействие России, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом он рассказал на форуме «Украина 30. Международная политика», пишет пресс-служба ОП.

По его словам, сейчас в мире растет напряжение и количество конфликтов как на региональном, так и на глобальном уровнях.

«Наша основная цель — противодействовать этому в контексте только собственных национальных интересов. А наш главный национальный интерес — это мир. Не где-то, а мир на нашей земле. Это моя главная цель как президента Украины», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что деоккупация территорий также остается среди основных приоритетов Украины. Для противодействия незаконным действиям России необходимо формирование «внешнего фронта». Зеленский напомнил и о том, что для усиления международного давления на Россию будет запущена «Крымская платформа».

Также Зеленский вспомнил и о вступлении Украины в ЕС и НАТО. Он считает, что без Украины эти проекты нельзя считать завершенными.

«Для нас это гарантия благополучия и безопасности. Безопасность — приоритет. И гарантия благосостояния. Наше государство и украинский народ, я считаю, уже сделали достаточно для того, чтобы получить от партнеров четкие подтверждения того, когда, как Украина будет членом ЕС и членом Альянса», — пояснил президент.

Что касается вызовов, то Зеленский заявил, что одним из основных вызовов для Украины сейчас является проект «Северный поток — 2», который несет существенную угрозу энергетической безопасности.