Кибератака на компанию Kaseya в США зацепила тысячи компьютеров в Германии

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Herman / Flickr

Жертвой кибератаки на компанию Kaseya стала также IT-компания в Германии, у которой тысячи клиентов.

Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере информационной техники, пишет DW.

Кибератака на производителя программного обеспечения Kaseya, чей софт использовали крупная шведская сеть супермаркетов Coop Sweden и многие предприятия малого и среднего бизнеса по всему миру, могла затронуть тысячи компьютеров в Германии. Такую оценку высказали эксперты Федерального ведомства.

«Одна компания, оказывающая услуги в сфере IT, уже сообщила, что подверглась атаке», — сказал эксперт, отметив, что клиентами вышеупомянутой компании были тысячи фирм.

В Германии ожидают, что с 5 июля начнут поступать сообщения от пострадавших, чью работу задели кибератаки. Они могли не заметить взлома их систем до начала рабочей недели.

При этом только предприятия, работающие в критических для инфраструктуры страны отраслях вроде энергоснабжения, обязаны сообщать о совершенных против них хакерских атаках.

О взломе программного обеспечения VSA компании Kaseya, в результате которого могли пострадать тысячи предприятий во всем мире, стало известно вечером 2 июля. Специалист по кибербезопасности Джон Гемонд из компании Huntress Labs отметил, что за этой кибератакой может стоять группировка REvil, связанная с Россией.

Белый дом поручил американским спецслужбам расследовать, кто стоит за хакерской атакой на США.