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Пресс-служба Кремля

Члены французской ультраправой партии «Национальное объединение» переизбрали своим лидером Марин Ле Пен. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на результаты голосования, которые объявили на съезде политсилы в воскресенье, 4 июля.

Марин Ле Пен, которая была единственным кандидатом на этот пост, набрала 98,35% голосов. Само голосование прошло 1 июля — члены партии могли озвучить свою позицию онлайн или по почте.

Ле Пен, которой 52 года, возглавляет «Национальное объединение» уже 10 лет. Она намерена участвовать в выборах президента Франции, которые пройдут в 2022-м.