Обновления на 40% и почти 50 млн обработанных вызовов. Аваков перечислил достижения Нацполиции за шесть лет

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Ко Дню Национальной полиции Украины министр внутренних дел Арсен Аваков подытожил шестилетнюю работу правоохранителей.

Об этом говорится на сайте МВД.

«Шесть лет назад мы начали создание Национальной полиции Украины как принципиально нового, высокотехнологичного, удобного для человека, современного полицейского сервиса. Это крайне сложная задача — построить что-то новое на базе старой, крайне разбалансированной системы», — отметил Аваков.

Сейчас средний возраст полицейского составляет 36 лет. Кроме того, за шесть лет заменили 40% личного состава.

«Шесть лет — это достаточно мало для нового правоохранительного органа, предоставляющего обществу качество сервиса, которого еще не было в отечественной истории. Однако этого времени нам хватило, чтобы вырастить новое поколение молодых амбициозных руководителей, которые продвигают дальнейшие реформы, привлекают лучший зарубежный опыт, формируют команду единомышленников », — отметил Аваков.

За шесть лет существования Национальной полиции Украины:

обработано более 47 миллионов вызовов граждан;

раскрыто более 562 тысяч преступлений;

проведено почти 10 тысяч спецопераций спецподразделения КОРД и освобождено 129 заложников;

прекращена деятельность более 1,4 тысячи преступных групп и организаций;

изъято 23 тонны наркотиков общей стоимостью 11 миллиардов гривен;

выявлено свыше 30 тысяч киберпреступлений;

изъято более 38 тысяч единиц оружия и девять тонн взрывчатки;

разыскано и возвращено родителям более 66 тысяч детей.

По словам главы МВД, 56 тысяч полицейских за шесть лет работы несли службу в зоне АТО/ООС.