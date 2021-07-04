«Я действительно доволен». Шевченко прокомментировал матч сборной Украины с Англией
- Автор:
- София Телишевская
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gettyimages.com
Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020 в поединке с Англией.
Об этом он написал в Facebook.
«Прошлой ночью мы столкнулись с сильной командой. Спасибо всем болельщикам за вашу невероятную поддержку. Она была столь важной на нашем пути. Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Она вписала новые большие страницы в историю украинского футбола», — отметил тренер сборной.
Он добавил, что пока рано говорить, останется ли он на должности после четвертьфинального поражения своей команды на чемпионате Европы. На пресс-конференции Шевченко сказал, что команда сначала вернется в Киев и оценит свою игру, сообщает УАФ.
«У нас были хорошие моменты в игре, но сегодня стандартные положения не сработали. Я действительно доволен тем, как команда выступила. Я хочу поблагодарить игроков за их отношение к сегодняшнему дню», — подытожил тренер сборной.
- Шевченко стал тренером национальной сборной Украины в 2016 году. Бывший нападающий входил в число самых результативных бомбардиров итальянской лиги с «Миланом» и считается лучшим бомбардиром сборной Украины в ее истории.
- Победа Англии позволила команде впервые за 25 лет выйти в полуфинал чемпионата Европы. Матч с Данией на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится 7 июля. В другом полуфинале Италия встретится с Испанией 6 июля.