За сутки в Украине выявили 377 случаев COVID-19. Вакцинировали почти 40 тысяч человек

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За минувшие сутки, 3 июля, в Украине выявили 377 новых случаев коронавируса. Также 460 пациентов госпитализировали, 526 — выздоровели, а 10 — умерли от осложнений болезни.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

С начала пандемии у нас зафиксировали более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них более 52 тысяч человек умерли от осложнений, а более 2,1 миллиона — выздоровели.

В то же время 38 857 человек за сутки вакцинировались против COVID-19. По состоянию на 2 июля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 человек.

С начала прививочной кампании 2 059 728 человек уже получили первую дозу препарата, из них 841 291 — полностью иммунизированы.