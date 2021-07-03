«Изъяли меньше, чем в прошлом году». Госпогранслужба ответила на слова Лукашенко о потоке оружия из Украины

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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Украинские пограничники за первое полугодие текущего года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, причем огнестрельного среди них нет.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В частности, задержали 12 единиц охотничьего, 13 — холодного, по одной — газового и пневматического оружия. За аналогичный период прошлого года на украинско-беларусской границе задержали на 6 единиц оружия больше.

По данным ГПСУ, соответствующие показатели беларусской стороны на смежном участке границы еще ниже. Согласно данным, предоставленным беларусской стороной, за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все — в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси отметили, что количество оружия, выявленного на границе с Украиной, уменьшилось в 6,9 раза.