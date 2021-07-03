Хакеры одновременно атаковали около 200 американских компаний
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
В США хакеры совершили кибератаку на около 200 американских компаний. Они атаковали IT-компанию Kaseya.
Об этом пишет Reuters.
Злоумышленники использовали программы, которые вымогают деньги. Они напали на компанию Kaseya в Майами, что привело к сбою в работе 200 других компаний.
В самой Kaseya подтвердили, что хакеры атаковали программное обеспечение VSA, которое активно используется в США корпоративными сетями. IT-специалисты используют его для мониторинга и управления серверами, компьютерами и другими устройствами.
- Корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые хакерские атаки, которые провела российская группировка Nobelium. В мае Microsoft тоже сообщала об атаках со стороны Nobelium, которую связывают со спецслужбами России. Вероятно, она же стоит за атаками на клиентов программного обеспечения компании SolarWinds, через которое хакеры вмешивались в работу американских структур в 2020 году.