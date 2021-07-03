В Украине за сутки выявили 705 новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались от болезни почти 100 тысяч человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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За минувшие сутки, 2 июля, в Украине выявили 705 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 27 детей и 20 медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни попали 420 человек, а 36 больных умерли от осложнений. В то же время 1 072 человека выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.
При этом 2 июля в Украине сделали почти 95 тысяч прививок от коронавируса. 37 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 57 тысяч — вторую.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. Госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России. Из-за этого штамма Украина ввела дополнительные ограничения на въезд.