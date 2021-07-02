Украинские пограничники заявили, что не получали от Беларуси никаких сообщений о закрытии границы

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Госпогранслужба Украины не получала от беларусских органов никаких официальных сообщений о закрытии границы. Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за «огромного количества оружия», которая, якобы, поступает оттуда.

Соответствующее сообщение украинские пограничники обнародовали в Facebook.

«По этому поводу информируем, что в последнее время пограничные наряды, которые несут службу на «зеленой области» границы с Беларусью и в пунктах пропуска, не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации беларусской стороной охраны границы и пропуска через границу», — заявила ГПСУ.

Пограничники уточняют, что сейчас наоборот — уменьшились попытки противоправной деятельности на границе с Беларусью.

Отметим, что с августа 2020 года (когда в Беларуси начались протесты) украинские пограничники на границе с ней несут службу в усиленном режиме, как на сухопутном, так и на речном сегментах. Пограничное ведомство Украины также контролирует воздушное пространство как дронами, так и авиацией.