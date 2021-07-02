МИД: Украина обеспокоена законом, который позволяет российским военным блокировать Керченский пролив
- Автор:
- Олег Панфилович
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
Украина обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин по новому закону может использовать военных для необоснованной блокады Керченского пролива.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий свободе мореплавания в Керченском проливе и Азовском море», — отметил Николенко.
Он подчеркнул, что сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и оккупированным Крымом.
«Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства относительно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы», — добавил Николенко.
Он отметил, что Россия должна прекратить нарушать обязательства по Конвенции ООН о морском праве и другие нормы международного права.
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