Синоптики объявили на 3 июля штормовое предупреждение
- Автор:
- Олег Панфилович
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Brigipix / Pixabay
Гидрометцентр объявил в Украине на 3 июля штормовое предупреждение.
Об этом сообщается на странице Гидрометцентра.
В субботу ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).
В ближайшие дни в Украине будет неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и переменчивой жарой. Температура воздуха на территории страны будет разной: в западных областях прогнозируют прохладу, а на востоке и юго-востоке ожидается настоящая жара.
В следующие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, а в Карпатах и на Левобережье во время грозы возможен град и шквалы до 15—20 м/с.
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