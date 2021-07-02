В Минфине отчитались о наполнении госбюджета-2021 за полгода — перевыполнили на 5%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Министерстве финансов отчитались о поступлениях в государственный бюджет за первое полугодие 2021 года. Там заявили, что перевыполнили план на 5%.

Об этом пишет пресс-служба Минфина.

«В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021 года поступило 505,9 млрд грн или 104,9% от росписи отчетного периода (+23,7 млрд грн). По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 291,0 млрд грн, роспись на январь-июнь выполнена на 106,2% (+17,0 млрд грн), Государственная таможенная служба — 174,6 млрд грн, выполнение составило 104,8% (8,0 млрд грн)», — говорится в сообщении.

Также там рассказали, что расходы госбюджета за первое полугодие составили 558 млрд гривен. Это на 8% меньше, чем планировалось потратить. В целом госбюджет за полгода свели с дефицитом в 50 млрд гривен.